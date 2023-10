Poliisi on tutkinut paikkaa, jossa vuosia sitten kadonnut Saara Arva ja sarjasaalistaja saattoivat leiriytyä – "On tullut hyviä vihjeitä"

– Olemme jatkaneet etsintöjä tänään kahden koiran kanssa. Kyse on leiripaikasta, joka on voinut olla heidän käytössään tai sitten ei. Valitettavasti emme pysty sitä vielä varmaksi sanomaan.

Salon mukaan poliisi on ottanut paikalta näytteitä, joita arvioidaan tarkemmin laboratorio-olosuhteissa. Toiveissa on, että ne antavat vielä lisätietoa Saara Arvan kohtalosta.

– Vielä en uskalla sanoa sen enempää kuin, että löysimme paikan, jossa on ehkä leiriydytty tai leiripaikkaa pidetty. Mutta toistaiseksi on vielä ihan turhaa arvailla, kuka siellä on ollut.