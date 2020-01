Syksyllä kadonneen ja nyt tapetuksi epäillyn Saara Arvan ruumis yhä kateissa ja mies vaitelias – poliisi saanut uusia vihjeitä, mutta havaintoja kaivataan yhä

– Ihan hyvin on tullut vinkkejä, rikosylikonstaapeli Antti Aamuvuori kertoo.

Hän kuitenkin toivoo ihmisten kertovan poliisille, jos jollakin on vielä jotakin kertomattomia tietoja.

Arvaa ei ole löydetty. Tällä hetkellä tapausta tutkitaan tappona, ja siitä epäiltynä on vangittuna keski-ikäinen mieshenkilö. Rikosnimike voi täsmentyä myöhemmin esimerkiksi Arvan löytyessä.

Viimeinen varma silminnäkijähavainto Arvasta on tehty Vesannon Horonkylällä syyskuun ensimmäinen päivä alkuillasta. Sen jälkeen hänestä ei ole saatu ainoatakaan havaintoa.

Poliisi on yrittänyt löytää syytä sille, miksi Arva ja hänen tapostaan epäilty mies ovat liikkuneet Vesannon suunnalla. Aamuvuoren mukaan jotain selityksiä asiaan on saatu kuulusteluissa, mutta varmaa totuutta asian suhteen ei tiedetä. Mies on ollut aiemminkin vaitelias.