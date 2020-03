Poliisilla uusia tietoja Saara Arvan katoamiseen liittyen, maastoetsinnät jatkuvat pian – tutkintavankeudessa istuva epäilty selittää omaa tarinaansa

Poliisi tiedotti kuukausi sitten, että Arvan seurassa ennen katoamista liikkunut mies on vangittu henkirikoksesta epäiltynä.

– Naiseen liittyen ei löydy merkintöjä mistään ja yhteydenotot omaisiin ovat loppuneet kuin seinään. Emme me oikein usko sellaista tarinaa, että hän olisi elossa.

Poliisi käy paikkoja uudestaan läpi

Poliisi on kuullut tapaukseen liittyen runsaasti todistajia, joiden kertoman perusteella Arvan kasvoissa oli ennen katoamista ollut vammoja. On mahdollista, että vammat ovat syntyneet pahoinpitelyn seurauksena.

Rikoskomisario Lyytinen kertoo, että poliisi on alkuvuoden aikana tehnyt katoamisalueella maastoetsintöjä koirien kanssa. Etsintöjä on aikomus järjestää pian lisää, sillä poliisi on saanut uusia vihjeitä tapaukseen liittyen.