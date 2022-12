Poliisi saanut vihjeitä kahden naisen taposta epäillystä Mika Moringista – etsii muita väkivallan uhreja yhä ja toivoo yhteydenottoja

Poliisi on pyytänyt tietoja liittyen 51-vuotiaaseen Mika Moringiin sekä hänen tappamakseen epäiltyyn 28-vuotiaaseen Katja Miinalaiseen. Tutkinnanjohtaja, komisario Mari Päivärinta kertoo poliisin tiedotteessa, että poliisi on saanut alkuperäisen tiedotteen jälkeen joitain yhteydenottoja.

– Tapaus on herättänyt ymmärrettävästi runsaasti kiinnostusta mediassa ja kansalaisissa. Esitutkinnan tilanne on tällä hetkellä sellainen, että emme pysty kertomaan tutkinnan etenemisestä reaaliajassa julkisuuteen. Tiedottaminen voisi vaarantaa tapauksen laadukkaan tutkimisen ja esitutkinnan etenemisen. Tämäntyyppisten juttujen tutkiminen kestää vähintään kuukausia, tutkinnanjohtaja Päivärinta sanoo poliisin tiedotteessa.

Epäillään kahden naisen taposta

Poliisi pyytää vihjeitä kadonneesta

Nainen on noin 165-senttinen ja 50-kiloinen. Hänellä on pitkät tummat ja suorat hiukset sekä siniset silmät. Häneltä saattaa puuttua hammas ylhäältä edestä tai vasemmasta kulmasta.

– Epäilty on tutkimustemme perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Uskomme, että tällaisia henkilöitä on ollut vuosien saatossa enemmänkin kuin on poliisin tiedossa. On erittäin tärkeää tavoittaa muut mahdolliset uhrit, tutkinnanjohtaja Mari Päivärinta vetosi yleisöön poliisin aiemmassa tiedotteessa.