Poliisi jatkaa rahtilaivan miehistön puhuttamista.

Rikosylikomisario Risto Lohi keskusrikospoliisista kertoo, että Fitburgin miehistöä puhutettiin alustavasti jo keskiviikkona.

Puhutusten perusteella selvitetään miehistön vastuut ja roolit tapahtumissa.

Poliisin mukaan miehistön jäsenet ovat Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia. Lohi ei ota kantaa siihen, kuinka moni miehistön jäsenistä on Venäjän kansalainen.

– Tässä vaiheessa me hahmotamme puhutusten perusteella heidän roolinsa ja suunnittelemme jatkopuhutukset ja jatkokuulustelut, Lohi sanoi STT:lle torstaina ennen puoltapäivää.

Lohen mukaan rahtilaiva on runsaat 20 vuotta vanha. Vesselfinder-sivuston mukaan Fitburg on rakannettu vuonna 2001.

Merenpohjaa tutkitaan

Aluksen ankkuriketju oli meressä, kun viranomaiset tavoittivat sen keskiviikkona.

Lohi kertoo, että myös merenpohjan tutkimukset ovat käynnissä.

Kun tutkimuksista saadaan tietoa, täsmentyy, kuinka pitkä mahdollinen ankkurin laahausjälki merenpohjassa on.

– Tämä kertoo meille jo aika paljon siitä, kauanko tilanne on kestänyt.

Helsingin Sanomien torstaiaamulla Fitburgista ottamien kuvien perusteella aluksen ankkuri on aluksessa paikoillaan.

Suomenlahden noin vuoden takaisten kaapelirikkojen yhteydessä Eagle S -tankkerin epäillään raahanneen ankkuriaan merenpohjassa noin 90 kilometriä.

Viron oikeus- ja digiministeriö kertoi keskiviikkona, että lukuisia Virosta lähteviä merenalaisia kaapeleita on hajonnut viime päivien aikana. Keskiviikkona havaittiin vaurio myös Viron ja Suomen välisessä ruotsalaisen Arelionin omistamassa merikaapelissa.

– Totta kai me huomioimme nämä mahdolliset muut kaapelien vauriot, jotka voisivat liittyä tämän aluksen kulkuun. Tällä hetkellä meidän tutkintamme keskiössä on kuitenkin nimenomaisesti Elisan kaapeli, Lohi kertoo.

Suomi tekee asiassa kansainvälistä yhteystyötä, ja esimerkiksi Viroon on Lohen mukaan yhteys.

