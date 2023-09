SMA voi johtaa jopa kuolemaan, mutta sitä ei seulota Suomessa vastasyntyneiltä: "Hoito päästään aloittamaan vasta, kun sairaus on jo ehtinyt vaurioittaa hermosoluja"

SMA on selkäytimen liikehermoja vaurioittava sairaus, joka johtaa lihasrappeumaan, vaikeavammaisuuteen tai jopa kuolemaan. Sairauden etenemistä voidaan hidastaa lääkityksellä ja mitä varhaisemmassa vaiheessa se aloitetaan, sitä merkittävämpi apu lääkkeestä potilaalle on. Ruotsissa sairautta on tämän vuoksi seulottu elokuusta alkaen vastasyntyneiltä, mutta Suomessa näin ei toimita.