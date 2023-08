Sikiöseulontoihin osallistutaan Suomessa ahkerasti – noin 3–5 prosentissa raskauksista jokin poikkeavuus

– Pääkaupunkiseudulla seulontoihin osallistuu yli 90 prosenttia odottajista, kun taas esimerkiksi Oulun seudulla osallistuminen on selvästi vähäisempää.

Kehittämispäällikkö Sanna Nieminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) arvioi, että seulontoihin osallistuminen on todennäköisesti yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jo neljännes suomalaisista odottajista on yli 35-vuotiaita, ja tässä ikäryhmässä kiinnostus seulontoja kohtaan on keskimäärin korkeampaa kuin nuoremmissa ikäryhmissä.