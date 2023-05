Pohjois-Amerikan ovi sulkeutui Leijonien kultasankarilta – ei kadu

Unkari–Suomi perjantaina 19.5. klo 16.20. Studio C Moressa jo klo 15.30!

– Se on hyvä kysymys. Siinä on paljon asioita, joita olen vielä jättänyt ajattelematta ja prosessoimatta. Kesällä ehkä vielä enemmän mietin. Pääpiirteittäin olen kuitenkin iloinen, että lähdin. Se ei kaduta, Olkinuora sanoo MTV Urheilulle.

– Pienet on marginaalit. Pitää onnistua tosi hyvin, että ylhäällä pääsisi pelaamaan.

"Ei ollut ihan paras juttu siellä"

– Sanotaan, että on se pieni kaukalo eri. On se haastava pelaajille ja maalivahdeille. Ei se syynä ole, miksei sittemmin kulkenut, mutta peli on erilaista.