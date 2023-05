Leijonien NHL-tähti Mikko Rantanen jakaa kovan huomion nykypäivän MM-kisoista – "Ei se enää mene niin"

– Silloin edellisellä kerralla, kun olin kisoissa mukana, voitimme Latvian tyyliin 8–0 vai 9–0. Voihan tuollaisia iltoja toki tulla nytkin, jos kaikki toimii hyökkäyspäässä, mutta Ranska on hyvä esimerkkitapaus. Aika hyvin he puolustivat ja taistelivat, vaikka he olivat pelanneet edellisenä päivänä. Heillä oli paljon vikkeliä äijiä jalkeilla. Paperilla Suomi–Ranska näyttää varmasti siltä, että se on seitsemän nolla Suomelle. Ei se enää nykypäivänä mene niin, siellä on hyviä pelaajia mukana, Rantanen pohtii.