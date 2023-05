Leijonissa on pelaaja, joka ei ole pelannut yhtään kisaottelua: "Tyhmempikin tajuaa, mikä on tilanne" – kertoo kovasta opista

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa. Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30! Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana MTV Katsomo -palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Heljanko torjui Tapparassa toisen perättäisen Suomen mestaruuden ja loisti jälleen SM-liigan pudotuspeleissä: 14 kevätottelun torjuntaprosentti 93,5 oli vakuuttava. Myös Mestarien liigan CHL-kauden arvokkaimpana pelaajana voittanut veräjänvartija pääsi Leijoniin ja palkittiin lopulta paikalla ensimmäiseen miesten MM-turnaukseensa.

Heljanko ei kuitenkaan ilman suurta yllätystä ole pelaamassa ensimmäisissä MM-kisoissaan otteluakaan.

– Peleistä ei ole suoraan sanottu mitään, mutta totta kai tässä varmaan tyhmempikin tajuaa, mikä on tilanne. Eihän siinä. Päivä kerrallaan joka tapauksessa mennään. Ei tässä ikinä tiedä, mitä sattuu, niin koetetaan pitää kuntoa yllä, Heljanko kuittaa MTV Urheilulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lohkovaihe päättyy jo tänään tiistaina ja pudotuspelit käynnistyvät torstaina, ja Heljanko tuskin näin pitkällä turnausta pelaavaan miehitykseen murtautuu. Maalivahtihierarkiassa edellä ovat niin ikään ensimmäisissä miesten MM-kisoissaan mukana oleva Emil Larmi ja aiemmista arvokisoista jo tuttu mestarivahti Jussi Olkinuora.

– Siinä on kuitenkin Ruotsin tämän kevään pudotuspelien MVP (Larmi) ja viime vuoden MM-kisojen MVP (Olkinuora). Ei tässä paljon auta nokkaa koputtaa.

Heljanko sanoo, että "totta kai sitä haluaisi pelata, mutta rooli on mikä on". Se ei ole silti hallitsevassa mestarijoukkueessa huono paikka alkuunkaan.

– Tänne on totta kai omilla esityksillä paikka ansaittu. Varmasti aika moni muu haluaisi tässä minunkin roolissani olla.

– Hienoa, että pääsin mukaan ja sain vähän jalkaa oven väliin. Koetetaan tässä kisojen aikana näyttää, mikä mies on kyseessä, niin ehkä se kisakutsu voi tulla joskus jatkossakin.

"Se on ihan harhaluulo"

Maalivahtikolmikossa on kerta kerrasta tärkeää, ettei numero kolmonen ala keikuttaa venettä ja huokua tyytymättömyyttä joukkueeseen. Heljanko itse pyrkii olemaan ruudussaan "hyvä jätkä ja aina hyvällä tuulella".

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tuossa on myös pelaajia, jotka ovat välillä kokoonpanon ulkopuolella ja välillä pelaavat. On heidän kanssaan treeneissä ja tarjoaa heille mahdollisuuden pitää kuntoa yllä. Jos on taas välipäivä ja toinen pelaavista ei halua tulla, hoitaa sitä hommaa.

Yksistään Leijonien harjoituksista Heljanko on pystynyt ammentamaan huomattavaa oppia.

– Paljon on vielä hommia edessäpäin, jos haluaa pystyä olemaan ensinnäkin ihan Euroopan kärkeä.

– Kyllä nämä viikot ovat sen ainakin treeneissä antaneet huomata, että hommia on tehtävä. Se on varmaan ollut se isoin anti. Ei aleta luulla, että tässä ollaan kaikkien CHL:n ja noiden jälkeen Euroopan huipulla. Se on ihan harhaluulo.

Tästä janoaa kuulla lisää.

– Monesti seurajoukkueissa, ovat ne sitten sveitsiläisiä tai mitä tahansa, on muutama kenttä huippupelaajia. Täällä on viisi kentällistä. Kaikki pystyvät naulaamaan joka paikasta. Mukana on NHL-pelaajiakin, niin kyllä taso on tosi kova.

– Parhaimmillaan huomaa, että pysyy hyvin mukana, mutta se vaatii 100-prosenttista läsnäoloa. Sellaisella puolivillaisella tekemisellä ei ainakaan itselläni riitä täällä tällä hetkellä, Heljanko sanoo itsekriittisesti.

NHL-unelmilla Heljanko ei lähde haihattelemaan, vaikka sanookin, että "miksei, jos kaikki taivaan kappaleet olisivat kohdillaan ja sopiva sauma tulisi".

– Ei siitä suunnasta kuitenkaan nuorempanakaan mitään konkreettista kiinnostusta osoitettu. Nyt rupeaa olemaan jo ikääkin sen verran, että ei varmasti ihan minkälaiseen hommaan vain lähdetä mukaan.

1:07 Sakari Manniselle tehtiin hauska jäynä Leijonien treeneissä – jäällä muki päässä.