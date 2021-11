Podcast: Martina Aitolehti palaa kohukevääseen – puhuu ex-puolisonsa ja Sofia Belórfin suhteesta: "Missä moraali?"

Somevaikuttaja Martina Aitolehti oli vuoden 2020 keväällä kohun keskiössä. Hänen erottuaan pitkäaikaisesta puolisostaan Stefan Thermanista selvisi, että mies on löytänyt uuden rakkauden Sofia Belórfista .

Aitolehti palaa siihen hetkeen toimittaja Tuomas Enbusken Hullun paperit -podcastissa . Hän toteaa miehelle, että on sitä koulukuntaa, ettei kavereiden kumppaneihin kosketa. Aitolehdelle tällainen on hyvin vieras ajatus.

Enbuske kysyy Aitolehdeltä, kuka hänet on pettänyt viimeksi täydellisesti.

– Kyllä koen, että se on tämä Sofia-Stefu-case. Koin olevani joskus Sofian kaveri ja olen hänen kaasonsakin joskus ollut. Olimme joskus ihan läheisiä. Ihminen, jolle on avautunut omista parisuhdeasioista ja yhtäkkiä hän onkin siinä. Kyllä se oli jotenkin sellainen, että mitä hittoa. Miten sä pystyt, missä sun moraali? Aitolehti pohtii podcastissa.

Aitolehti ja Therman seurustelivat vuosia, kihloihin he menivät vuonna 2019. He saivat Isabella-tyttärensä vuonna 2012. Aitolehdellä on myös vuonna 2009 syntynyt Victoria-tytär Esko Eerikäisen kanssa.