Podcast: Näin Victoria-tytär suhtautuu vanhempiensa Martina Aitolehden ja Esko Eerikäisen yhteiseen projektiin

Entinen aviopari Martina Aitolehti ja Esko Eerikäinen ovat jo tovin tehneet yhteistä Martina & Esko -podcastia.

Martina Aitolehden ja Esko Eerikäisen Martina & Esko -podcastin tuoreimmassa jaksossa kuuntelijat ovat saaneet esittää kaksikolle kysymyksiä. Eräs henkilö on kysynyt, miten heidän 15-vuotias tyttärensä Victoria Eerikäinen suhtautuu siihen, että hänen vanhempansa juttelevat erilaisista asioista yhteisessä podcastissaan.

Eerikäinen heittää pallon Aitolehdelle ja kysyy, onko tämä jutellut Victorian kanssa podcastista.

– En, kun ei Vicke ole kiinnostunut tekemistämme jutuista millään tavalla, Aitolehti toteaa jaksossa.

Eskosta ja Martinasta tuli vanhempia marraskuussa 2009, kun Victoria syntyi.Kuva: MTV3

– Se, mitä olen jutellut Vicken kanssa tästä, niin hänen mielestään on kivaa, että teemme yhdessä töitä. Hänellehän tämä on työprojekti. Ei 15-vuotias lapsi ole vielä kiinnostunut tätä kuuntelemaan yhtään. Ehkä tämä on jonkinlainen perintö, jos hän haluaa myöhemmin täysi-ikäisenä kuunnella, minkälaisia ajatuksia hänen isällään ja äidillään oli, Eerikäinen jatkaa jaksossa.

Ex-pariskunta erosi vuonna 2011.

Aitolehdellä on myös entisestä suhteestaan liikemies Stefan Thermanin kanssa 13-vuotias Isabella-tytär.

Martina & Esko -podcast on kuunneltavissa Podimossa.