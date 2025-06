Martina Aitolehti muistelee podissa kuuluisaa yhteenottoaan Maisa Torpan kanssa – lataa suorat sanat tilanteesta

Martina Aitolehti ja Esko Eerikäinen kertovat, millaista on todellisuudessa olla mukana tosi-tv-ohjelmissa. Aitolehti kertoo katuneensa erityisesti yhteen ohjelmaan osallistumista.

Martina & Esko -podcastissa Martina Aitolehti ja Esko Eerikäinen muistelevat, millaista on ollut osallistua erilaisiin tosi-tv-ohjelmiin. Molemmat ovat olleet uransa varrella monessa tosi-tv-ohjelmassa mukana.

Aitolehti kertoo, miten hänet houkuteltiin aikoinaan mukaan Viidakon tähtösiin.

– Tuttu tuottaja soitti minulle ja kertoi, että sinun on nyt aivan pakko lähteä tähän. Tähän tulee Suomen ykkösnimet. Ajattelin, että okei joo, kerro lisää. Harvoin suostun mihinkään siltä istumalta, mutta jollain ilveellä he saivat minut ympäri puhuttua siihen.

Aitolehti tapasi kilpakumppaninsa lentokentällä ensimmäistä kertaa.

– Muistan yhä sen hetken, koska se oli kuin hidastetusta elokuvasta. Ajattelin, että kuka tuo on ja kuka tuo on. Taisin jopa kysyä, että voiko tämän vielä perua. Se on itse asiassa ainoa ohjelma, jota vähän kadun, Aitolehti muistelee.

Hän muistaa ottaneensa ohjelmassa yhteen Maisa Torpan kanssa. Kaksikon välisestä riidasta nousi kohu, joka yhdistetään yhä Aitolehteen.

Vuonna 2012 kuvatussa Viidakon Tähtöset -ohjelmassa mukana ollut Maisa Torppa oli Aitolehden mukaan levitellyt hänestä perättömiä tietoja. Kun Aitolehti sai tietää tästä, kaksikko otti yhteen ja heidät poistettiin ohjelmasta. Myöhemmin kaksikko palasi ohjelmaan ja teki sovinnon. Aitolehti ei kuitenkaan muistele tilannetta lämmöllä.

– Hän puhui siellä täyttä soopaa. Hän oli lörpöttäjä, siis sellainen paskanpuhuja, Aitolehti muistelee Eerikäiselle podissa.