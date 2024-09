HD-aika tulee, onko televisiosi valmis? Näistä merkeistä tiedät, että edessä on uuden hankinta

– HD-aikaan siirtyminen tarkoittaa, että me kaikki saadaan terävämpää, eloisampaa ja värikkäämpää kuvaa koteihin, sanoo Suvi Juurakko-Lehikoinen Traficomilta.

Traficomin tuoreimman tutkimuksen mukaan noin 120 000 antennitaloudessa ja noin 60 000 kaapelitaloudessa on edelleen laite, joka ei ole HD-sopiva. Uutta laitetta ostaessa kannattaa myös selvittää, onko taloudessa kaapeli- vai antenniverkko.

– Se on hyvä olla tiedossa, koska halvimmat laitteet eivät tue molempia tekniikoista, mutta valtaosa televisioista tukee molempia verkkoja. Tiedon saa helposti, jos asuu taloyhtiössä, isännöitsijä sen tietää ja pystyy kertomaan. Yleissääntönä on, että kaapeli on yleisin kaupungeissa ja taajamissa ja sitten haja-asutusalueilla ollaan antenniverkon alueella, kertoo Juurakko-Lehikoinen.