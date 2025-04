Yksi kodin sähkölaitteista aiheuttaa eniten tulipaloja – näin pienennät sähköpalojen riskiä

Suomessa syttyy vuosittain tuhansia tulipaloja, jotka saavat alkunsa sähkölaitteista tai -asennuksesta. Sähköpaloja on kuitenkin mahdollista ehkäistä oikeilla toimilla.

Kotona syttyvä tulipalo on monen pahin painajainen.

Kotien tulipaloista yleisimpiä ovat sähköpalot – pelkästään viime vuoden aikana pelastustoimen tietokantaan kirjattiin tällaisia tulipaloja yhteensä 2340 kappaletta.

Sähköpalolla tarkoitetaan tulipaloa, joka saa syttymisenergiansa suoraan sähköstä, esimerkiksi liedestä, kiukaasta, kylmälaitteesta, valaisimesta tai sähköasennuksesta.

Erityisesti sähköliesi on sellainen, joka nousee vuosi toisensa jälkeen tilastoissa esille eniten paloja aiheuttavana kodinkoneena.

Nämä palot kuitenkin harvoin lähtevät liikkeelle rikkinäisistä liesistä, vaan vika löytyy lähes aina ihmisen toiminnasta.

– Olen toistakymmentä vuotta seurannut tilastoja ja sinä aikana on ollut ehkä kaksi tai kolme rikkinäistä liettä, jotka olisivat voineet aiheuttaa tulipalon.

– Pahimmillaan on käynyt niin, että on esimerkiksi laitettu ruokaa ja lähdetty ulkoiluttamaan koiria. Kun on tultu takaisin, niin piha on täynnä paloautoja, sanoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Jukka Lepistö MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Sähköliedestä tai -uunista sai viime vuonna alkunsa yhteensä 820 tulipaloa.

Lepistö kuitenkin muistuttaa, että osa näistä paloista olisi myös vältettävissä, sillä liesiin on saatavilla monenlaisia turvalaitteita

– Liesiturvalaitteita on kolmea eri laitetyyppiä. Niiden anturit kiinnitetään lieden läheisyyteen. Yksi on sellainen, joka katkaisee virran ja antaa hälytyksen. On myös sellaisia laitteita olemassa, jotka suorittavat sammutuksen lieden päälle, kun ne aistivat, että siinä on kuumaa.

Halogeeni- ja hehkulamput kuumenevat

Toiseksi eniten pelastustoimen Pronto-tietokantaan kirjattiin viime vuonna valaisinpaloja.

Valaisimista sai alkunsa 180 tulipaloa.

– Meillä on jonkin verran vanhaa valaisinkantaa. Loisteputkia, joiden sytyttimet voivat olla vikaantuneita. Meillä on myös käytössä valaisimia, joissa käytetään halogeeni- tai hehkulamppuja, ne ovat kuumia. Valaisimet voivat kaatua sänkyyn, kangas lentää päälle tai verho heilahtaa valaisimeen, sanoo Lepistö.

Sähkölaitteesta alkaneen palon syynä on usein ihmisen toiminta. Huolimattomuus, käyttö- ja asennusohjeiden vastainen toiminta tai sähkölaitteen huollon laiminlyönti voi johtaa tulipaloon.

Mitä kaikkea kotona voi tehdä, jotta sähköpalojen riskiä saisi pienennettyä? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.