Pikkutytöt saivat surullisen viestin kesken lomamatkan – rakas Sesamo-pupu katosi hoitajaltaan Espoossa: "Sitä uhkaavat pedot ja pakkanen" 

Sesamon hoitaja Hanna-Mari Honkanen kertoo MTV Uutisille, että Sesamo tulee kutsuttaessa luokse. Hopeanharmaalla, pystykorvaisella pupulla on tatuoidut korvat, joista ilmenee pupun rekisterinumero. Sesamo on rex-kanirotua.

Koppi oli auki – Sesamo oli kadonnut

– Koppi oli auki ja Sesamon aitauksessa oli pieni venytetty aukko, josta pupu on todennäköisesti livahtanut ulos. Sieltä se on varmaan itse mennyt. Toinen vaihtoehto on, että joku on vienyt Sesamon meidän pihasta, mutta en pidä sitä kovin todennäköisenä, Honkanen pohtii.