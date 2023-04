Onko Made in Bangladesh -merkintä vaatteessa varoitusmerkki ostajalle? – "Ei ole reilua sälyttää vastuuta kuluttajalle"

– Kuluttajan on hirveän vaikea tietää, mitkä tuotteet todella ovat vastuullisesti tuotettuja.

– Meillä on tietyt vaatimukset raaka-aineille kuten puuvillalle, että sen pitää olla sertifioitua tai luomua.

– Samoin meillä on tarkat vaaatimukset yhteistyötehtaillemme, mutta se ketju siellä välissä on alue, jota emme näe. Ennen tekstiilin päätymistä tehtaalle se on käynyt raaka-aineen keräämisen jälkeen läpi 5–6 porrasta.