Voguen uusi päätoimittaja on valittu

Voguen päätoimittajan pestin sai Chloe Malle.

Chloe Mallesta, 39, tulee yhdysvaltalaisen Vogue-muotilehden päätoimittaja sen jälkeen, kun Anna Wintour, 75, luopui tehtävistään. Tällä hetkellä ei ole tarkempaa tietoa siitä, milloin Malle aloittaa tehtävässään.

Malle aloitti uransa Voguessa 25-vuotiaana vuonna 2011. Hän on tiettävästi ollut vastuussa esimerkiksi siitä, että lehti sai Lauren Sánchez Bezosin haastattelun ennen tämän häitä Amazonin perustajan Jeff Bezosin kanssa.

Anna Wintour toimi Voguen päätoimittajana vuodesta 1988 lähtien.STELLA Pictures / ddp

Malle nousi 14 vuoden aikana muotilehtien riveissä Voguen nettisivuston päätoimittajaksi ja lehden The Run Through -podcastin juontajaksi.

Lehden uusi päätoimittaja kertoi lausunnossaan, että Vogue on muokannut häntä ja hän on nyt innoissaan uudesta mahdollisuudesta muokata sitä.

Wintour puolestaan sanoi Mallesta, että hän on osoittautunut taitavaksi löytämään tasapainon Voguen historian ja tulevaisuuden välillä.

– Olen innoissani saadessani jatkaa yhteistyötä hänen kanssaan hänen mentorinaan, mutta myös oppilaanaan, kun hän johdattaa meidät ja yleisömme sinne, missä emme ole koskaan ennen olleet, Wintour sanoi lausunnossaan.

Wintour ilmoitti kesäkuussa jättävänsä Voguen päätoimittajan tehtävän 37 vuoden jälkeen. Täysin Wintour ei ole kuitenkaan jättämässä Vogueta taakseen, vaan hänen kerrotaan aikovan jatkaa lehteä julkaisevan Condé Nast -kustannusyhtiön kansainvälisenä sisältöjohtajana sekä Voguen globaalina toimituspäällikkönä.

Malle vastaa suoraan Wintourille, kuten kaikkien muidenkin maiden Vogue-lehtien päätoimittajat.

Vogueta pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimmista muotijulkaisuista.

Lähde: BBC