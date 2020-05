Opettaja noutaa oppilaat kouluun nimetyltä alueelta, välituntia ei pidetä 45 minuutin välein, kouluun ei tule saapua liian aikaisin – näin koululaisia suojataan koronalta Jyväskylässä ja Helsingissä

Muun muassa jyväskyläläisessä Huhtasuon yhtenäiskoulussa sekä helsinkiläisessä Kaisaniemen ala-asteen koulussa on tehty monia konkreettisia muutoksia, jotta opetusjärjestelyt sekä opetuksen toteuttaminen hoidetaan hallituksen antamien linjausten mukaisesti.

Opetustilat

Huhtasuon yhtenäiskoulun rehtori Kirsi Kallionpää kertoo, että koulussa opiskelee yhteensä noin 850 oppilasta 1–9-luokilla. Ylimääräistä opiskelutilaa ei juurikaan ollut edes ennen koronaepidemiaa, mutta muutoksilla on onnistuttu lisäämään turvaväliä koulussa.

– Meillä on sellainen toimintaperiaate, että yksi opetusryhmä on vain yhdessä heille nimetyssä tilassa. Olemme ohjeistaneet opettajia myös suosimaan paljon ulkoilua ja retkeilyä, jotta saamme väljyyttä tänne koulun sisälle, kertoo Kallionpää.

Koululle on lisäksi saapunut noin 70–80 anomusta vanhemmilta, jotka haluavat pitää lapsensa kotona. Kallionpään mukaan näin ollen myös lähes jokaiselta luokalta puuttuu oppilas.

Koulun kalusteet on puolestaan aseteltu niin, että turvavälit toteutuisivat paremmin. Lisäksi koulun muita tiloja, kuten liikuntasalia ja kirjastoa, voidaan käyttää opetustarkoitukseen.

Kaisaniemen ala-asteen vanhempia ja oppilaita on ohjeistettu Wilma-viestein koulun toiminnan muutoksista. MTV Uutiset on lukenut koulun vanhemmille lähettämät viestit.

Koulun rehtori Susanna Kantanen kertoo viestissään, että opetus toteutetaan niin, että oppilaita on samassa tilassa aiempaa vähemmän. Ryhmäkokoja ei tulla pienentämään, mutta koulun muita tiloja otetaan opetuskäyttöön.

Huhtasuon yhteiskoulussa iltapäivätoimintaa ei järjestetä vanhemmille oppilaille toistaiseksi. Iltapäivätoiminta pienimmille lapsille järjestetään, mutta sinne on ilmoitettu tavanomaista vähemmän oppilaita.

Kouluun saapuminen ja koulusta poistuminen

Huhtasuon yhtenäiskoulussa viikoittaisen opetuksen tuntimäärä pysyy samana, mutta lukujärjestyksen päivärytmi on laitettu uusiksi. Koululaiset saapuvat kouluun porrastetusti, jotta kontaktia muihin oppilaisiin on mahdollisimman vähän.

– Oppilaat eivät tule itsenäisesti kouluun sisälle ollenkaan. Heille on nimetty odotuspaikat pihalta, josta opettaja tai luokanvalvoja hakee oman luokkansa. Siitä he siirtyvät opettajan johdolla suoraan omaan kotiluokkaansa ja vasta viisi minuuttia myöhemmin seuraava ryhmä haetaan pihalta, kuvailee Kallionpää.

Kallionpään mukaan koulukyydityksen liikennöitsijät ovat lisänneet kapasiteettia ja vuoroja, jotta turvavälit ajoneuvoissa säilyvät. Myös koulukyydillä saapuvia oppilaita on ohjeistettu istumaan muista erillään ja välttämään pintojen koskettelua.

Myös Kaisaniemen ala-asteen koulun päivärytmi toteutetaan porrastetusti eli koulu alkaa ja päättyy eri aikaan eri ryhmillä. Vanhempia on myös ohjeistettu, että oppilaan tulisi olla koulualueella ainoastaan hetki ennen opetuksen alkamista eikä sinne saa mennä etukäteen leikkimään.

Kaisaniemen ala-asteen koulun tiloja ja pihaa saavat rehtorin mukaan toistaiseksi käyttää ainoastaan oppilaat, koulun henkilöstö ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajat. Näin olleen huoltajat voivat saattaa lapsensa kouluun, mutta he eivät saa jäädä koulun pihalle tai mennä koulurakennukseen.

Opetus

Huhtasuon yhtenäiskoulussa 1–6-luokkien opettajat vastaavat pääasiassa opetuksesta. Yläkoulussa luokanvalvoja on päävastuussa opetuksen tarjoamisesta.

Kallionpään mukaan luokanvalvojan apuna on myös luokaton aineenopettaja, joka toteuttaa viikossa noin kymmenen tuntia opetuksesta sekä tuottaa luokanvalvojille erinäisiä opetusmateriaaleja esimerkiksi valinnaisaineiden opetukseen.

– Luokanvalvoja on ainoastaan yhdessä ryhmässä, mutta tämä luokaton aineenopettaja saattaa opettaa kahta eri luokkaa.

Lue myös: Yksi lapsi sairaalhoidossa koronan takia – THL ""Lapsilla pieni riski vakavaan muotoon"

Kouluruokailu

– Tavallisesti ruokalassa syö noin 250 oppilasta kerrallaan. Nyt on tehty niin, että siellä syö ainoastaan 80 oppilasta maksimissaan.

Välitunnit

Jokaisen luokan opettajan tehtävänä on etsiä koulun pihapiiristä alue, jossa oppilaiden tulee viettää taukonsa.

Käsihygienia koulupäivän aikana

Henkilöstön muutokset

Oppilaiden lisäksi henkilöstön toimintaan kouluissa on tehty muutoksia, jotta tautiriski pienenisi. Huhtasuon yhtenäiskoulun taukotilassa ei käydä yhtä aikaa kahvilla tai syömässä lounasta, vaan ajat on porrastettu. Neuvotteluhuoneita on otettu eväsruokailijoiden käyttöön.