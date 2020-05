MTV kysyi 10 kaupungilta, kuinka moni lapsi on jäämässä kotiin koulujen jatkuessa – yksi paikkakunta erottuu selkeästi joukosta

MTV Uutisten saamien alustavien tietojen mukaan eniten poissaoloja tullaan näkemään Jyväskylässä, josta arvioidaan, että jopa 18 prosenttia koululaisista jäisi kotiin. Vaasassa arvio on vain noin 1–2 prosentin luokkaa.

Helsinki

Helsingin perusopetusjohtaja Outi Salo ei lähde arvioimaan, kuinka suuri osa lapsista on poissa koulusta loppukevään, koska tällaista lukua ei ole vielä keskitetysti saatavilla. Huoltajien tekemiä hakemuksia on käsitelty kouluissa tapauskohtaisesti.

– Poissaoloille pitää olla perustelut ja niitä käydään huoltajien kanssa läpi. Hakemuksiin on suhtauduttu myönteisesti, Salo kertoo.

Kotiin jäävien lasten osuuksissa on huomattavia kaupunkikohtaisia eroja. MTV Uutisten yhdeksältä kaupungilta saamien alustavien tietojen mukaan suurimmat poissaolot tullaan näkemään Jyväskylässä, pienimmät Vaasassa.

Tampere

– Poissaololle pitää olla perusteltu syy, ja huoltaja määrittää, mikä se syy on, Järvelä sanoo.

Järvelä haluaa rauhoitella vanhempia ja toteaa, että koronavirustilanne Pirkanmaalla on hallinnassa.

– Kaikille tarjotaan opetusta ja kouluun on turvallista tulla, mutta lopullisen harkinnan esimerkiksi lapsen terveydentilan vaateista tekee huoltaja.

Oulu

Oulun Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan terveydelliset syyt ovat hyväksyttäviä poissaoloon. Muuten kyse on luvattomasta poissaolosta.

– Jos huoltajalla on vain tunne siitä, että ei voi päästää lastaan kouluun, niin huoltaja kantaa siitä silloin vastuun. Meillä on kuitenkin perusopetuslaki, joka velvoittaa huoltajan huolehtimaan, että lapsi käy joko peruskoulua tai otetaan kotiopetukseen.

Turku

– Lisäksi jos on syytä olettaa, että lapsi tai joku perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, niin hyväksymme tällaisen näkemyksen, Tuominen kertoo.

– Tässä on kyse 12 työpäivästä, eikä ole sellaista aaltoa näköpiirissä, että ryhdyttäisiin kotiopetusratkaisuja valmistelemaan kovasti. Tällaisia yhteydenottoja ei ole meille tullut, Tuominen kertoo.

Jyväskylä

Jyväskylässä kotiin on jäämässä alustavien tietojen mukaan jopa vajaa viidennes oppilaista. Sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo kertoo, että kotiin jäädään niin terveydellisistä syistä kuin huoltajien tekemien poissaolohakemusten perusteella.

– Niihin (hakemuksiin) on suhtauduttu rakentavasti, eikä lähtökohtaisesti ole lähdetty epäämään tässä noin kahden viikon aikana, Leisimo sanoo.

Etäopetusta jatketaan Leisimon mukaan niille, joilla on lääkärintodistuksen mukainen perusta jäädä kotiin.

Vaasa

Vaasan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulutoimenjohtaja Marianne West kertoo, että Vaasassa poissaolojen kanssa on otettu tiukka linja. Samaa poissaolo-ohjeistusta noudatetaan kuin normaalioloissakin.

– Jos ei ole pätevää syytä poissaololle, niin se on silloin luvaton poissaolo, West kertoo.

Kyse kahdesta viikosta

Jos suuri määrä oppilaita jää kotiin, huoleksi nousee lasten erityisopetuksen tarpeen kartoittaminen. Monien oppilaiden kohdalla se on vaarassa jäädä syksyyn.

– Vaikuttaisi siltä, että koululaisten keskuudessa ja kodeissa on aika hyvä motivaatio palata kouluun. Ja meillähän on kansallisesti linjattu, että kouluun palaaminen on turvallista, Turun Tuominen sanoo.