MTV tutustui alakoulun arkeen koronan varjossa – opettajat ja oppilaat toivovat paluuta normaaliin: "Voisiko se korona mennä jo pois"

Maskinkäyttö sujuu jo hyvin

– Sanoin, että nyt on sellainen toive, että kaikki käyttäisi maskia. He laittoivat ne päälle ja tyytyväisenä jatkettiin tuntia, Vierimaa kuvailee.

– Tietenkin maskienkäyttö on sellaista, että se helposti unohtuu. Kuitenkin 3.–4.-luokkalaiset on aika pieniä vielä.

Jo puolet koulutaipaleestaan korona-aikana käyneet nelosluokkalaiset kertovat, että maskin käyttö on vähän ärsyttävää, mutta se siedetään.

Rehtori kiittää opettajia joustamisesta

Virka-apulaisrehtori Kimmo Paavolan mukaan koronaohjeistukset ovat tuntuneet pääsääntöisesti selviltä. Toki alussa elettiin epätietoisuudessa, mutta nyt koronasta on tullut osa arkea.

Koulu saa Paavolan mukaan kerran viikossa päivitetyt ohjeistukset tilanteesta. Vaikka ohjeita on pääsääntöisesti pystytty noudattamaan, koulutasolle jää Paavolan mukaan aina "hieman säätöä".

– Rakennukset on erilaisia ja toiminta ei voi olla identtistä samoilla säännöillä, Paavola avaa tilannetta.

Merilahden koululla näkee, ettei esimerkiksi turvavälien pitäminen käytännössä ole mahdollista. Merilahden peruskoulun Jaluspolun toimipisteen noin parisataa 1.–4.-luokkalaista on ahtautunut pienehköihin koulutiloihin parhaansa mukaan.

Koululaisten koronatestaamisen aloittamiseen Paavola suhtautuu rennosti. Tarkempia ohjeita ei vielä ole tullut, mutta Paavola uskoo asian järjestyvän ajallaan – jos testaus on enää ajankohtaista, kun testit saapuvat.

– Mikä meillä on tilanne, jos yhtäkkiä seuraavana päivänä on kolmasosa poissa… Silloin meillä on vähän haasteita toimia.