THL: Koulut ohjeistettu myös vakavien tapausten osalta – alle kouluikäinen lapsi saanut Suomessakin sairaalahoitoa koronan takia

Lasten infektiolääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä sanoo, että kouluille on annettu erikseen ohjeet, jos lapsi sairastuu koronan vaikeampaan muotoon. Hän kertoi lasten sairastumisesta koronaan opetusministeriön aamuisessa tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin koulujen avaamisesta torstaina. Sairaalahoitoa saaneen lapseen liittyvään kysymykseen vastatessaan hän muistutti, että THL ei kommentoi yksittäistapauksia.

– Oleellista koronaviruksen tarttuvuudesta lapsiin on, että lasten riski sairastua vakavasti on erittäin pieni. Yksittäisiä hankalia taudinkuvia on kuitenkin esiintynyt suurissa väestöissä.