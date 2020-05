Suomalaislapset palaavat kouluun – WHO varoitti päättäjiä vain kaksi päivää sitten: "Lasten koronan vakavuudesta ja taudin leviämisestä ei tiedetä vielä kaikkea"

Koronarajoituksien eri asteinen höllentäminen on nyt myös monen muun maan tähtäimessä. Rajoituksia löysäävien päättäjien on kuitenkin syytä ottaa huomioon tiettyjä asioita, muistutti Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa kaksi päivää sitten .

– Nämä kolme kysymystä voivat auttaa päättämään, voidaanko rajoituksia purkaa vai ei. Vaikka vastaus kysymyksiin olisi myönteinen, rajoitusten purkaminen on monimutkaista ja vaikeaa.

"Lasten koronataudista ei vielä tiedetä kaikkea"

Alueen koronatilannetta on syytä pohtia, ennen kuin lapset palaavat samojen seinien sisälle. Myös koulun kykyä toteuttaa vaadittavia rajoitus- ja varotoimia on pidettävä mielessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut Suomen kouluja noudattamaan erilaisia varotoimia loppulukukauden aikana. Oppilaita on koulussa aiempaa vähemmän, käyttämättömiä tiloja otetaan käyttöön, yhteisruokailua ruokasalissa ei järjestetä ja välitunteja voidaan porrastaa. Ohjeiden toteutus on jätetty kuntien ratkaistavaksi.