Koulujen syyslomakausi on alkamassa, mutta millaisessa säässä?
Pudonneet lehdet ja sateen kyydittämät viileät illat ovat selvä merkki syksystä. Koulujen syyslomat käynnistyvät osassa Suomen kouluja maanantaina 13. päivä.
Moni pakkaakin jo laukkujaan ja suuntaa nokkansa syksyn lomamatkalle. Finavia muistuttaakin, että Lentoasemilla kannattaa varautua ruuhkaan.
Opetushallitus puolestaan on "julistanut" syyslomaviikon lukulomaksi, jolla kannustetaan ihmisiä matkustamisen sijaan tekemään lukumatkoja.
– Voit myös innostaa muita mukaan julkaisemalla kuvan tai tarinan kirjamatkastasi aihetunnisteella #lukuloma, #lukuliike, #lukuhaaste, opetushallitus kertoo sivuillaan.
Meteorologi Pekka Pouta kertoo, että perjantai on kaunein päivä, ennen ensi kevättä.
– Syyslomat alkavat erittäin hienoissa ulkoilusäissä, mutta kun kokonaisuutta katsotaan, näyttää se puolikuivalta, Pouta kertoo.
Kuivan tuulinen syyslomaviikko
Meteorologi kertoo, että ajankohdalle tyypillisestä poiketen, ensi viikolla Suomessa nautitaan keskimääräistä kuivemmasta säästä.
– Ei näytä kovinkaan pahalta, mutta viileältä toki, Pouta kertoo.
Pouta kertoo, että viikonlopun aikana Suomen ylitse liikkuu matalapaineen alue, jonka jälkeen pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa koko maahan.
– Matalapaineen jälkipuolella on kovia tuulen puuskia pohjoisen kantilta, ja se vetäisee meille kylmät ilmat ensi viikoksi, Pouta kertoo.
Perjantai on itäistä Suomea lukuun ottamatta aurinkoinen ja lämpötilat ovat kymmenen asteen molemmin puolin. Iltaa kohden mentäessä, seuraava sadealue saapuu Suomeen Vaasan seudulle. Lauantain aikana matalapaineen alue liikkuu Suomen ylitse itään ja maan länsi-osassa on osin aurinkoista.
– Kovimmat puuskat ovat lauantaina lounaassa ja siellä voi tulla tuulivahinkoa.
Tuulinen sää jatkuu sunnuntaina ja kylmää ilmaa virtaa pohjoisesta. Alkuviikolla sateet väistyvät Suomen yltä.
– Maanantaina sateet ovat pitkälti jo väistyneet ja on laajalti pilvistä. Aurinkoisin alue on Länsi-Suomesta Länsi-Lappiin. Siitä alkaa kuivempi syyslomaviikko, Pouta päättää.