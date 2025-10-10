Lahden koulupuukotuksesta epäilty nuori on vapautettu, Hämeen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.
Poliisi otti tiistaina kiinni 15-vuotiaan nuoren, jonka epäiltiin vahingoittaneen teräaseella toista nuorta Salpausselän koulussa maanantaina.
Hämeen poliisi on vapauttanut hänet tänään perjantaina.
Poliisi ei esittänyt rikoksesta epäiltyä nuorta vangittavaksi, koska sille ei ollut perusteita eikä tarvetta.
Tutkittiin aluksi tapon yrityksenä
Poliisi tutki tapahtumaa aluksi rikosnimikkeellä tapon yritys.
Esitutkinnan aikana rikosepäilyt lievenivät, ja nyt nuorta epäillään törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.
Asianomistajalle aiheutui tapahtuneesta poliisin mukaan lieviä fyysisiä vammoja.
Esitutkinta sujunut hyvin
Esitutkinta on sujunut poliisin mukaan jouhevasti.
Osalliset ovat poliisin mukaan kertoneet tapahtuneesta pääpiirteittäin samoin, ja epäilty on myöntänyt pitäneensä fyysisen riidan aikana veistä kädessään.
– Nuorten välinen riita oli saanut alkunsa heidän keskinäisestä suunsoitostaan, joka eskaloitui fyysiseksi väkivallaksi, poliisi kuvaa.
Tutkinnan aikana poliisille on kantautunut erilaisia huhuja väkivallan motiivista, velkasuhteesta ynnä muusta. Tutkinnassa todettiin kaikkien näiden huhujen olevan perättömiä.
Seuraavaksi poliisi kasaa asiasta esitutkintapöytäkirjan ja saattaa sen syyttäjälle syyteharkintaan.
Sosiaaliviranomaiset jatkavat osaltaan pojan asioiden hoitamista.