Suomalaistutkimus löysi koronarokotteista selvän hyödyn.
Koronarokotteet suojasivat erityisesti vaikealta koronataudilta ja vähensivät siten merkittävästi sairaalahoitoon ja tehohoitoon joutumista. Asia selviää Helsingin yliopiston Eero Poukan väitöstutkimuksesta.
Väitöskirjan mukaan koronarokotusten suoja heikkeni selvästi Omikron-muunnoksen ilmaannuttua joulukuussa 2021. Omikronin jälkeen suojateho koronatartuntaa vastaan oli vähäinen, mutta suoja vaikeaa tautia vastaan säilyi.
Koronarokotteet tehosivat väitöstutkimuksen mukaan kaikissa ikäryhmissä ja ne vähensivät selvästi koronakuolemia Suomessa.
– Lähivuosina nähdään, asettuvatko koronarokotukset influenssarokotusten kaltaisiksi kausirokotuksiksi vai väheneekö tautitaakka niin paljon, että säännöllisistä tehosteista voidaan luopua, Poukka sanoo tiedotteessa.