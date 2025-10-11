Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) sanoo olevansa huolissaan siitä, että hyvinvointialueilla heikennetään ikäihmisten palveluita.

Hyvinvointialueilla on sote-palvelujen järjestämisvastuu, mutta rahat tulevat pääasiassa valtiolta.



MTV:n Uutisextrassa vieraillut Juuso nostaa huolenaiheena esiin Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksen ruuhkat.



– Ruuhkat johtuvat siitä, että jatkohoitopaikkoja ei ole, eli palveluketju ei toimi. Vuodeosastoja on lakkautettu liiaksi ja silloin päivystyspotilaat jumittuvat yliopistosairaaloihin ja tämä ei ole kenenkään etu, eli palveluketjut täytyy saada kuntoon, sanoo Juuso MTV:n Uutisextrassa.

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto viritteli kesällä keskustelua siitä, että aikuiset lapset saattavat tulevaisuudessa joutua ottamaan tavalla tai toisella enemmän vastuuta iäkkäiden vanhempiensa hoivasta. Omaishoitajanakin toiminut ministeri Kaisa Juuso ei näe, että lasten vastuuta pitäisi enää kasvattaa.

– Meillä on julkinen terveydenhuolto ja maksamme korkeita veroja. Näen, että julkisen sektorin pitäisi pystyä huolehtimaan väestöstään, mutta totta kai kaikki apu ja huolenpito omaisilta on tarpeen, sanoo Juuso.