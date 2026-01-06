Pirkanmaan hyvinvointialue on toiminut lainvastaisesti, kun se ei ole toimeenpannut ympärivuorokautisen palveluasumisen päätöstä kolmessa kuukaudessa asian vireille tulemisesta.

Näin toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisussaan ja esittää oikeuksien loukkauksen hyvittämistä asiakkaalle.

Hyvinvointialue ei ole täyttänyt velvoitettaan riittävien ja asiakkaalle soveltuvien sosiaalipalvelujen tarjoamisesta, kun sen tarjoama palveluyksikkö sijaitsi hankalien kulkuyhteyksien päässä lähiomaisista.

Sakslinin mukaan viranomaisten olisi tullut ottaa huomioon, että sijoittamalla asiakas kyseiseen palveluyksikköön, sillä oltaisiin tosiasiallisesti rajoitettu voimakkaasti iäkkään henkilön ja hänen omaistensa ja läheistensä välisiä tapaamisia.

Lisäksi, kun asiakas on kieltäytynyt kyseisestä hoivapaikasta, hänet on asetettu jonon viimeiseksi.

Sen jälkeen, kun ajan laskeminen oli aloitettu hyvinvointialueella alusta paikasta kieltäytymisen jälkeen, viranomaiset ensin tarjosivat paikkaa neljän kuukauden päästä ja sen jälkeen yli puolen vuoden päästä siitä, kun asia oli tullut vireille.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö

Sukulaiset maksoivat hoivan

Uutta paikkaa hänelle tarjottiin vasta kuukausien päästä, vaikka asiakas on ollut hyvin huonokuntoinen, eikä hänen ole ollut mahdollista enää asua kotonaan kotiin annettavien palvelujen turvin.

Sakslin korostaa, että tapauksessa ei ole kyseessä tilanne, jossa asiakas on oman päätöksensä perusteella jäänyt odottamaan hänelle mieluisampaa paikkaa.

Tarjottuun hoivakotipaikkaan ei ole julkisia liikenneyhteyksiä tarjolla. Kantelijan mukaan yksikössä oli myös havaittavissa sisäilmaongelmia.

Lopulta asia meni niin, että kun paikkaa ei hyvinvointialueen puolelta tullut, sukulaisten avulla hänelle ostettiin kokonaan yksityisesti omilla rahoilla hoivakotipaikka, kun asiakas ei enää pärjännyt kotona.

Ei ensimmäinen kerta, kun asiaan puututaan

Asia ei ole uusi. Apulaisoikeusasiamies antoi Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen yli kolme kuukauden jonottamisesta. Iäkkäiden asiakkaiden palvelujen saatavuudesta ei ollut huolehdittu, totesi Sakslin ratkaisussaan.

Tällöin apulaisoikeusasiamies päätti selvittää, miten muut hyvinvointialueet toimivat ympärivuorokautisen palveluasumisen järjestämisessä.

Lisäksi Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen toiminnan valvontaa on jatkettu vuonna 2025 oikeusasiamiehen toimesta.