Petteri Sihvosen kolumni: Elämme huippu-urheilun viimeisiä aikoja – vanhempi, haluatko lapsellesi urheiluharrastusta vetämään vaativan valmentajan vai lempeän ohjaajan?

Nuori Suomi pehmensi

Päinvastoin seuroissa ja lajiliitoissa oivallettiin, että Nuori Suomi on oivallinen urheilutalouteen kiinnittyvä vipu synnyttää urheiluharrastusten vaiheille mielikuvaa siitä, että aivan kaikki ovat tervetulleita rennon päiväkerhomaisen urheilutoiminnan piiriin. Kovasta paketista saatiin tehtyä tai ainakin naamioitua aiempaa pehmeämpi.

Joukkueiden valta vanhemmille

Vaan tulee oivaltaa, ettei lasten ja nuorten vanhempien toiminnassa ollut eikä ole mitään moitittavaa. He toimivat niin kuin heidän tulikin toimia. Otsaluullakin piti nähdä, että he tulevat ajamaan parhaan kykynsä mukaan lastensa ja nuortensa ”etua”, ja niinhän siinä kävi. Syylliset ovat muualla.

Urheilu väheni urheilusta...

Väistämätön seuraus on ollut se, että lopulta urheiluseuratoiminnasta on tullut enemmänkin sellaista leppoisaa harrastelua toisissaan tekemisen sijaan, koska maksajat luonnollisesti niin tahtoivat, ja päättivät. Urheilu väheni urheilusta ja kilpailu pakeni kilpailusta.

Kaikesta tuosta edellä kuvaamastani kohtalokkainta (urheilun ja etenkin huippu-urheilun kannalta, jos niillä nyt on enää mitään merkitystä) on ollut se, että reima osa lapsista ja nuorista pitää ’kilpailemista’ sivuseikkana urheiluharrastuksen piirissä. Silmiemme eteen vyöryy tutkimuksia tutkimusten perään, joissa todistetaan tästä. Eivätkä ne tutkimukset väärässä ole.

.. ja kilpaileminen kilpailusta

Kun viime aikoina on nostettu – paikoin varmasti syystäkin – tikunnokkaan valmentajaparkoja erilaisine käyttäytymismalleineen, tulee heitäkin edes vähän ymmärtää. Tohdin väittää, että toistaiseksi suurin osa valmentajista, heistä nuorimmatkin, ovat ryhtyneet valmentajaksi valmentaakseen urheilua, jonka eetokseen kuuluu – tai ainakin kuului, ja maailmalla kuuluu yhä – kilpaileminen.

Tosin on selvää, että meidän tulee käydä tiukkaa ja kriittistä arvokeskustelua siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei sopivaa valmentajalle, mutta ongelma on, että sellainen keskustelu kohdistuu vain ääritapauksiin.