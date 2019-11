Petteri Sihvosen kolumni: Lasten koulunkäynnin tasovaatimukset ovat ohittaneet lastenurheilun tasovaatimukset – urheiluharrastuksista on tullut puuhastelua

Me olemme kiistatta aika hyviä joukkuepallopeleissä, vaan emme sittenkään ole laadukas kilpaurheilumaa koskien koko huippu-urheilun kirjoa. Olemme väkilukuun nähden ainoastaan hyvä joukkuepallopelimaa.

Joukkuepallopelissä voi tavallaan oikaista. Voi olla ovela. Ja ennen muuta, tässä on suomalaisen menestysreseptin salaisuus: joukkuepallopelit kutsuvat puoleensa yhteistyötä; sen me osaamme useissa lajeissa erinomaisesti, olemme siinä huippuja koko palloilevan maailman mittakaavassa.

Paljon pohditaan, miksi Suomi ei ole enää kovinkaan hyvä kansainvälisessä yksilöurheilussa. Riittämätön, triviaali vastaus on, että nuoret hakeutuvat nykyään mieluummin joukkuelajien pariin.

On mentävä rohkeammin kohti juurisyytä.

Urheiluharrastuksista on tullut puuhastelua

Siinä missä lasten ja nuorten urheiluharrastusten vaatimustaso on pudonnut vuosikymmen vuosikymmeneltä, koulunkäynnin vaatimustaso on samaan aikaan suurin piirtein samassa tahdissa ja mitassa mennyt päinvastaiseen suuntaan.

Lasten vanhemmat tietävät tämän tasan tarkkaan: koulunkäyminen ei ole enää nykyään lapsen oma juttu, se on koko perheen projekti läksyineen ja kokeisiin lukemisineen päivineen.

Koulussa koulitaan esiin yksilöllisiä ominaisuuksia

On ollut mielenkiitoista seurata tuntumalta näitä kehityskulkuja. Koulunkäymisen vaatimustason nousu on ikään kuin pyrkinyt vastaamaan yhteiskunnallisen eetoksen kilpailullisuuden vaatimukseen. Ja vastaavasti, jos ennen urheilun ydin oli kilpailemisessa, nyt kilpailullisuutta on purettu urheilun harrastamisen vaiheilta roimasti.