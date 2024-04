Sihvonen: SM-liigafinaalien karu ratkaisutekijä paljastunut – "Kuohitsee peli peliltä pahemmin"

Tappara voitti näennäisesti tiukoin maaliluvuin 3–2 Pelicansin . Lahtelaisten kannalta totuus on huomattavasti karumpi. Vain Niklas Kokon upeat torjunnat estivät tamperelaisten rökälevoiton finaalisarjan toisessa ottelussa.

Tapparan prässi – joka ei todellakaan ole enää mikään pohjoisamerikkalainen koulupoikaprässi – on säikäyttänyt Pelicansin joukkueen tolaltaan. Tai ei prässi yksin ole kavahdusta aiheuttanut, mutta se on keskiössä.

Finaalisarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa Pelicans on yksilötasolla lahjoittanut avausmaalin Tapparalle. Sen jälkeen se prässi – joka on välillä myös vain valeprässi, joka niin ikään säikyttää Pelicansin – alkaa myös purra, kun lahtelaisten usko horjuu annettujen lahjamaalien jälkeen.

Jokunen sana pelaajista. Bryggman tuntuu löytäneen lasikattonsa ja tasonsa. Tapparan taso on hänelle liikaa. Myös Bryggmanin sentterin Patrick Carlssonin , 36, kilometrit alkavat olla täynnä. Hänestä ei meinaa olla enää sellaiseksi pelaajaksi, joka johtaisi Pelicansin kilvoittelemaan uskottavasti mestaruudesta.

Noiden kahden laituri, Ryan Lasch, on edelleen haka pelaamaan, mutta hän jää nyt liian yksin. Vilén on taas pelaaja, joka voi ehkä muutaman vuoden päästä mahtua jopa Tapparaan pelaamaan, mutta hän on vielä raakile. Tarkoitan, että Pelicansissa pelaa pelaajia, jotka ovat nyt liian kovilla Tapparan kanssa.