Sihvonen: Rikard Grönborg syyllistyi ammattivirheeseen – upea paradoksi aiheuttaa mietittävää muille

Toki tuo ei kaikkineen pidä paikkaansa, yhtä kaikki, vaikka pelkkää peliä katsomalla jotakin jää myös pimentoon, on muotoiluni myös huoneentauluni ja ojennusnuorani niin itselleni kuin muillekin. Tarkastelkaamme urheilun ja joukkuepallopelin kaikkia ilmiöitä viime kädessä itsensä urheilun ja pelin kautta!

Jalkapallokynä Simon Kuperin hengessä: etumme urheilujournalismissa verrattuna kaikkiin muihin journalismin lajeihin on siinä, että kohteemme ja aiheemme on niin tavattoman näkösällä, sitä ei tarvitse kaivaa esiin, siinä se on, alastomana, silmiemme edessä, peli.