Petteri Sihvosen kolumni: Tasa-arvo ei toteudu suomalaisessa urheiluelämässä – vaan kuuluuko naisten ja miesten välinen tasa-arvo edes urheiluun?

On peijakkaan hankalaa ja uskaliastakin kysellä, kuuluuko tasa-arvo urheiluun. Ja vaikka kysyä sentään tohtii, on vastauksen kanssa syytä pitää kieli keskellä suuta.

Kahden naisten urheilulajin pistämätön esimerkki

Jalkapalloilumme kansainvälinen kilpailukyky naisissa on jo liki romahtanut. Jääkiekkoilussa vielä pärjätään naisten puolella, mutta ei enää tyttöjen osalta. Luvassa on jääkiekkoilulle, enkä edes kärjistä, samanmoinen asteittainen hiipuminen kuin futiksen puolella on nähty.