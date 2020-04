Petteri Sihvosen kolumni: Urheilijat ovat yhteiskunnallista pohjasakkaa – he ovat pätkätyöläisiä ja jopa prekariaattia

Tiesihän tämän jo ennen koronakriisiäkin, vaan kriisin myötä asia on silmiemme edessä alastomana: urheilijat ovat yhteiskunnallista pohjasakkaa. He ovat parhaassakin tapauksessa vain pätkätyöläisiä, mutta lähinnä urheilijat kuuluvat niin kutsuttuun prekariaattiin.

Urheilu laboratorio-olosuhteen ihmiskokeena

Ei tule äkkiä mieleen toista niin kärjistynyttä alaa kuin urheilu – rikkaat ovat tosi rikkaita, ja valtaenemmistö, eli köyhät, ovat tosi köyhiä. Tekee mieleni kärjistää siten, että urheilu on suorastaan jonkinlainen laboratorio-olosuhde ja ihmiskoe siitä, kun tuloerot on viritetty oikein tappiin.

Ihmisiä pisteytetään

Jos länsimainen niin sanottu "tavallinen työelämä" on tullut yhä kovemmaksi ja kovemmaksi siten, että kovimmissa paikoissa ihmiset on laitettu arvioimaan ja jopa pisteyttämään toinen toisiaan – minkä jälkeen heikoimmat on heitetty pihalle tai pantu vetämään itse johtopäätöksensä – urheilu on tässä suhteessa vielä monta luokkaa armottomampi maailma.