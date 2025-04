Petri Matikainen aiheuttaa mullistuksen JYPissä – asiantuntijalta lupaava vertaus: "Paljon samaa"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi uskoo Petri Matikaisen tuovan tuuliajoilla ajelehtineeseen JYPiin tarvittavaa ryhtiä.

JYP ilmoitti perjantaina käyttäneensä ruotsalaisluotsi Johan Pennerbornin sopimukseen kirjatun purkuoption heikosti kuluneen kauden jälkeen. JYP jäi tällä kaudella pudotuspelien ulkopuolelle jo viidettä kertaa peräkkäin.

Pennerbornin tilalle JYP nimesi Petri Matikaisen, joka teki yksivuotisen sopimuksen jyväskyläläisten kanssa. Kivi uskoo Matikaisen tuovan toivottua ryhtiä JYPin otteisiin.

– Kausi oli aika vaisu kausi kuitenkin. Nythän suunta vaihtuu taas. Petri Matikainen on usein tuonut ryhtiä. Se on varmaan sellainen asia, jota viiden pehmeän vuoden jälkeen (haetaan), Kivi sanoo.

– Siinä aina tietää, kun Matikainen tulee, että mitä tapahtuu. Kärppiinkin hän sai eloa, vaikka oli niin pirun lyhyt aika. On pärjännyt paljon ja hommaa ympärilleen ihmisiä, jotka hoitavat niitä asioita, jotka eivät ole hänen vahvuuksiaan. Hän tietää kokeneena äijänä vahvuutensa. Ilman muuta tuo aina säpinää, kun saapuu paikalle, Kivi jatkaa.

JYPin edelliset menestysvuodet ulottuvat kausiin 2008-2017, joiden aikana seura voitti kaksi Suomen mestaruutta ja neljä pronssia. Välierissä JYP pelasi kyseisten kausien aikana peräti kahdeksan kertaa.

Kivi näkee, että Matikaisessa on paljon samanlaisia ominaisuuksia, kun JYPiä menestysvuosina käskyttäneissä Risto Dufvassa, Jyrki Ahossa ja Marko Virtasessa.

– Matikainen on samankaltainen. Heissä on paljon samaa, Kivi vertaa.

Päävalmentajapesti JYPissä on ollut viime kausina erittäin tuulinen. Kaudesta 2018-19 lähtien omaa onneaan ovat yrittäneet Lauri Merikivi, Risto Dufva, Pekka Tirkkonen, Jussi Tupamäki, Mikko Viitanen, Jukka Ahvenjärvi, Jukka Rautakorpi, Mikko Heiskanen ja viimeisimpänä Pennerborn.

– Se on kuvastanut sitä organisaation tilaa. Koutsi aina ensimmäisenä sen hinnan maksaa. Eihän siinä ole ollut sellaista juonta, Kivi pohtii.

JYP osoitti malttia Matikaisen sopimuksen kanssa, sillä osapuolten sopimus on vain yksivuotinen.

– Nyt on varmaan sellainen hapenottovuosi. Jos homma toimii, niin he voivat jatkaa Matikaisen kanssa molemmin puolin. Ei ole mitään kiirettä, kun he näkevät, miten sopii. JYPkin haluaa taas jonkinnäköistä uutta menoa, kun viime vuosi oli haaleaa koko vuosi. Kyllä hän virtaa tuo, kun hän on niin inspiroiva ja eläväinen herra. Ja erilaisuutta tietysti. Nykyään aika monet puhuvat vähän samaan muottiin, Kivi analysoi.

Kivi näkee Matikaisen yksivuotisen sopimuksen vain ja ainoastaan hyvänä asiana.

– Nyt on paljon hyviä kokemuksia näistä vuoden sopimuksista, joissa molemmat katsovat, sopivatko he yhteen. Niin kuin Raimo Helminen osoitti Lappeenrannassa. Se on mielestäni ihan hyvä systeemi. Jos tuntuu siltä, että jatketaan, niin sitten jatketaan. Siinä on molemmille hyvä tilanne. Kun homma toimii, niin sehän voi jatkua vuosia, Kivi painottaa.