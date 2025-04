SM-liiga lennättää omaan laskuunsa joukkueita ympäri Suomen – tästä on kysymys

Jääkiekon SM-liiga kustantaa joukkueiden peräkkäisten pelipäivien lentomatkat välierissä ja finaaleissa. Kysyimme urheilujohtaja Jussi Markkaselta, mistä on kysymys.

Lukko ja SaiPa lentävät yhteiskyydillä Lappeenrantaan perjantai-illan ensimmäisen välieräottelun jälkeen. Joukkueet siirtyvät Raumalta bussikuljetuksella Porin lentoasemalle, josta ne jatkavat 350 kilometrin matkan lentoteitse Lappeenrannan lentoasemalle.

Välieräsarjan toinen ottelu pelataan Lappeenrannassa lauantaina kello 17 alkaen. Kustannukset lentokuljetuksesta kuittaa jääkiekon SM-liiga. Asiasta kertoi ensimmäisenä Satakunnan Kansa.

– Liiga hoitaa välierissä ja finaaleissa niin sanotut pitkän matkan pakottavat lennot, eli jos on peräkkäisinä päivinä peli, urheilujohtaja Jussi Markkanen vahvistaa.

– Ensisijaisesti kuljetaan busseilla ja reittilennoilla, mutta välillä se ei ole mahdollista.

Markkasen mukaan lentokoneen käyttöön turvautumiselle ei ole mitään tarkkaa kilometrimäärää pelipaikkakuntien välillä. Ratkaisuun tulee käyttöön, kun "matka-aika on pitkä", Markkanen sanoo.

Rauman ja Lappeenrannan välimatka on maanteitse hieman yli 400 kilometriä. Google Mapsin mukaan matkaan kuluu ilman taukoja aikaa viisi tuntia.

Markkasen mukaan sama käytäntö matkakorvauksissa on ollut SM-liigassa käytössä "vuosikausia".

– Tämä on ihan meidän normikäytäntö. Meillä on playoff-käsikirja, joka on kaikilla seuroilla. Se kertoo, miten ja millä perusteilla joitain matkakustannuksia korvataan semifinaali- ja finaalivaiheessa. Se on aina poikkeustapaus.

Markkanen sanoo tietävänsä, että käytäntöön on aiemmin turvauduttu ainakin Kärppien pelatessa finaaleissa pohjoinen–etelä-suunnassa matkustettaessa.

– Kaikki muut kustannukset seurat hoitavat itse. Yhtä lailla SaiPa hoitaa itsensä Raumalle (1. otteluun), ja Lukko hoitaa itsensä Lappeenrannasta pois (2. ottelun jälkeen).