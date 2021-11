Entinen SM-liigatähti sai tylyt potkut päävalmentajana – uran jatko vaakalaudalla: "Tekisin paljon toisin"

Mestis-seura TUTOn puheenjohtaja Tuomas Haanpää soitti sunnuntaina Virtaselle ja ilmoitti, että TUTO on päättänyt vaihtaa päävalmentajaa. Turkulaisseura oli hävinnyt edellisenä vuorokautena Forssan Palloseuralle vieraissa maalein 2–5 ja TUTO majaili sarjassa viimeistä edellisellä sijalla 13:ntena.

Potkut olivat sikäli tylyt, että TUTO oli kuitenkin saanut tuloksellista käyräänsä oikenemaan. Viimeisistä seitsemästä ottelusta FPS-peli mukaan lukien turkulaisilla on neljä voittoa, ja Virtanen koki, että kurssi oli jo alkanut kääntyä.

– TUTOn materiaali on sellainen, jolla on mahdollisuus menestyäkin. Meillä oli kuitenkin maalinteon kanssa ongelmia, olisi tultava rentoutta siihen. Se tosin alkoi pikkuhiljaa rentoutumaan.

Omituiset kaudet

– Et voi harjoitella paljon, kun pelejäkin on paljon. Se oli kimurantti tilanne, ja tappioita tuli. Sitten ne playoff-pelit olivat Hermestä vastaan maalin pelejä.

"Tulipalojen sammuttelua päivittäin"

Tällä kaudella TUTOa ovat vaivanneet loukkaantumisetkin. Myös kärkipelaajiakin on ollut telakalla kapteeni Kristian Tuohilampea myöten. Virtanen huomauttaa lisäksi, että resurssit ovat pienet eikä pelaajamäärä ole ollut riittää, kun TUTOlla on U20:ssä SM-sarjajoukkue.

– Kyllä tässä on nähnyt, mitä tämä Mestis-kiekko on. On tämä vähän sellaista tulipalojen sammuttelua päivittäin. Haastavaa mutta opettavaista noviisivalmentajalle, sanoo Virtanen, joka oli ennen TUTO-rupeamaansa toiminut yhden kauden ajan JYPin U20-joukkueen apuvalmentajana.