Miten ihmeessä SaiPa voittaa? Karri Kiveltä raisu heitto Raimo Helmisestä: "En suosittele"

Päävalmentaja Raimo Helmisen kunnianhimo on korkeaoktaanista polttoainetta jääkiekon SM-liigan ihmejoukkueelle SaiPalle, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa.

SaiPa on eittämättä tämän kauden liigasensaatio. Viime kevään jumboseura on noussut Raimo Helmisen alaisuudessa ensin runkosarjan viidenneksi, ja tänään se aloittaa välieräsarjan Rauman Lukkoa vastaan.

Pudotuspeleissä se nousi avauskierroksella 0–2-asemista 3–2-voittoon TPS:stä, minkä jälkeen HIFK taipui sille suoraan neljässä ottelussa. SaiPan voittoputki on siis jo seitsemän ottelun mittainen.

Raimo Helminen on lappeenrantalaisen SaiPan kiekkobuumin ytimessä.Mikko Lieri / All Over Press

Kivi hämmästelee sitä, miten SaiPa on selättänyt takaa-ajotilanteet ja muut tiukat paikat. Joukkue "hengittää yhteistä liekkiä" tällä hetkellä. Kiven mukaan taustavoimana on Helmisen äärimmäinen kunnianhimo.

– Tässä on vähän eri katse kuin pelin aikana. En suosittele, että pelin aikana käyt kysymässä häneltä, että mitä leffaa ajattelit illalla katsella, Kivi heitti Liigaviikossa osoittaessaan Helmisen kuvaa videotaululta.

– Kyllä se (asenne) huokuu tuohon joukkueeseen.

Mihin SaiPan lento perustuu? Taustalla on Helmisen lisäksi muutamia avainpelaajia. Yllä olevalla videolla Liigaviikon ennakko välieräsarjaan Lukko-SaiPa. Alla puhetta Lukon hämmästyttävistä tilastofaktoista.

