Mitä ihmettä HPK:ssa ajateltiin? Karri Kivi kummastelee valmentajapotkujen taustaa

MTV Urheilu vieraili maanantaina päivällä Hämeenlinnassa haastattelemassa Lehtosta ja toimitusjohtaja Kaj Källarssonia . Jälkimmäinen korosti Tulosruudun lähetyksessä, että luottamusta päävalmentajaa kohtaan edelleen on.

– HPK:ssa on ollut jo muutaman vuoden aikamoista turbulenssia koko ajan. Nyt siellä on niin kokenut valmennuskaksikko, että se homma on ainakin hallussa, Kivi sanoo.