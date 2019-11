Perheen tarkoin varjeltu salaisuus: Isäpuoli hakkasi Jania vuosikaudet, äiti katsoi vierestä – "Kukaan ei uskaltanut kertoa ulkopuolisille mitään"

Jani kertoo joutuneensa lapsena useita kertoja isäpuolensa pahoinpitelemäksi. Väkivalta ilmeni muun muassa lyömällä ja vetämällä hiuksista. Janin mukaan häntä on myös heitelty esineillä.

Äiti katsoi sivusta

Perhehelvetti kesti monta vuotta

Sen jälkeen Jani ei ole tavannut väkivaltaista isäpuoltaan. Hän on katkaissut välinsä myös äitiinsä ja muihin sukulaisiinsa.

Ainoa sukulainen, jonka kanssa Jani on väleissä, on hänen siskonsa. Janin kertoman mukaan hän on toipunut paremmin lapsuusajan väkivaltaisista kokemuksista. Oman äitinsä kanssa Jani ei asioista koskaan puhunut.