Lapsuuden paras kaveri raiskasi Riinan, kun hän oli 13-vuotias: "Hän oli ahdistelijaksi muuttunut hirviö, jolla oli kaikki valta"

Nyt hän on kirjoittanut kirjan Eloonjäämisoppi (Kosmos, 2019), missä käy yksityiskohtaisesti läpi seksuaalisen väkivallan seurauksena syntyneitä traumoja ja niistä selviämistä.

– Kirjan julkaiseminen on jännittänyt tosi paljon. Mutta kyllä aika nopeasti sain sen käsiteltyä, koska tiedän, että tällaiselle tarinalle on tarvetta, ja siitä on hyötyä monille ihmisille, Riina Mattila kertoo MTV Uutisille.