Rasitukseltaan poikkeuksellisen helppo Tour de Ski on tärkeä olympiavalmistautumistapahtuma Iivo Niskaselle ja monelle muulle tähtihiihtäjälle, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä linjaa.
Tour de Ski hiihdetään tällä kaudella täysin Italiassa, ja sielläkin vain kahdella eri paikkakunnalla. Ensin käydään neljä kilpailua Toblachissa, sitten vielä kaksi Val di Fiemmessä. Hiihdettävää tulee kahden sprintin lisäksi vain 45 kilometriä.
– Se on saanut varmasti monen hiihtäjän miettimään, että kyllä minä nyt Tourille lähden, Jari Isometsä kommentoi.
Asiantuntijan mielestä tämän kauden versio palvelee paremmin olympiavalmisteluja kuin rankempi Tour.
– Bonuksena täytyy muistaa se, että kaksi viimeistä kilpailua hiihdetään olympiamaastoissa. Siellä päästään harjoittelemaan ja näkemään ne (olympialaisten) kilpailuladut.
Lue myös: Isometsä: Kerttu Niskaselta yllätysveto – "Se ei ollut tämä peli"
Kokonaiskilpailun suosikeiksi Isometsä nostaa Jessie Digginsin ja Johannes Hösflot Kläbon, mutta haastajia on monia. Naisten puolella kymppisakkiin saattaa murtautua myös suomalaisia.