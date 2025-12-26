



Pelin henki muuttui Tour de Skillä – "Saanut varmasti monen hiihtäjän miettimään" Jasmi Joensuu on Suomen menestystoivoja Tour de Skillä. Kuva kevään 2025 MM-kisoista. IMAGO/Eibner/ All Over Press Julkaistu 26.12.2025 08:29 Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Matti Nyrhinen matti.nyrhinen@mtv.fi MattiNyrhinen Rasitukseltaan poikkeuksellisen helppo Tour de Ski on tärkeä olympiavalmistautumistapahtuma Iivo Niskaselle ja monelle muulle tähtihiihtäjälle, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä linjaa. Tour de Ski hiihdetään tällä kaudella täysin Italiassa, ja sielläkin vain kahdella eri paikkakunnalla. Ensin käydään neljä kilpailua Toblachissa, sitten vielä kaksi Val di Fiemmessä. Hiihdettävää tulee kahden sprintin lisäksi vain 45 kilometriä. – Se on saanut varmasti monen hiihtäjän miettimään, että kyllä minä nyt Tourille lähden, Jari Isometsä kommentoi. Asiantuntijan mielestä tämän kauden versio palvelee paremmin olympiavalmisteluja kuin rankempi Tour. – Bonuksena täytyy muistaa se, että kaksi viimeistä kilpailua hiihdetään olympiamaastoissa. Siellä päästään harjoittelemaan ja näkemään ne (olympialaisten) kilpailuladut. Lue myös: Isometsä: Kerttu Niskaselta yllätysveto – "Se ei ollut tämä peli" Kokonaiskilpailun suosikeiksi Isometsä nostaa Jessie Digginsin ja Johannes Hösflot Kläbon, mutta haastajia on monia. Naisten puolella kymppisakkiin saattaa murtautua myös suomalaisia.

– Jasmi Joensuu on naisten puolella Suomen ykkösvalttikortti, koska kuudesta kilpailusta kaksi on sprinttejä ja lisäksi on vielä yksi 5 kilometrin kisa, Isometsä toteaa ja puhuu myös Johanna Matintalon mahdollisuuksista.

– Miesten puolella papereissani Lauri Vuorinen ja Joni Mäki ovat suurimmat menestyjäehdokkaat. Toki Iivo Niskanenkin, jos hän selviää sprinteistä kunnialla. Olisin kuitenkin kovin yllättänyt, jos suomalainen löytyisi miesten lopputuloksista kymmenen joukosta.

Suomen kärkihiihtäjistä Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen ovat olleet kaukana tasostaan alkukaudella. Myös Iivo Niskanen on kokenut pieniä takaiskuja, esimerkiksi sairastelua Davosissa.

– Kyllähän Iivokin tarvitsee vahvistuksen siitä, että on kunnossa kohti olympialaisia. Tour de Skin jälkeen ei ole kuin kuukausi aikaa olympialaisiin. Kyllä niiden hiihtäjien, jotka meinaavat ottaa mitaleja olympialaisissa, pitäisi olla Tourilla ihan kärkipäässä.

– Kuukaudessa ei ihmeitä tehdä. Sitä taustaa vasten on kyllä syytä olla aika lailla keulilla, Isometsä summaa.

Tour de Skin ohjelma

28.12. Sprintti (v)

29.12. 10km (p)

31.12. 5km (v), yhteislähtö

1.1. 20km (p), takaa-ajo

3.1. Sprintti (p)

4.1. 10km (v), yhteislähtö

1:34 Katso videolta: Näin Jari Isometsä kommentoi Suomen maastohiihton tilannetta.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi. Matti Nyrhinen MTV Uutiset