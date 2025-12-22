MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsä pitää Suomen Tour de Ski -joukkueen kokoonpanoa melko odotettuna. Yksi nimi nousee kuitenkin esiin.

Hiihtoliitto nimesi kiertueelle lähtevän ryhmän maanantaina. Kotimaan kärkinimistä vain Arsi Ruuskanen jättää Tourin väliin. Jari Isometsän mielestä Suomella on jalkeilla laadukas joukkue.

Isometsän mukaan mitään valtavia nimiyllätyksiä ei ollut. Yskien alkukauden startannut Kerttu Niskanen on mukana, mikä kuitenkin nostattaa asiantuntijan kulmia hieman.

– Suurin yllätys on se, että Kerttu Niskanen on mukana joukkueessa. Davosin jälkeen hän sanoi, että "viheltää pelin poikki". Se ei ilmeisesti ollut tämä peli, minkä hän vihelsi poikki. Suunnitelmien mukaan mennään, hänenhän oli alun perinkin tarkoitus osallistua Tourille, Isometsä sanoo.

Isometsä uskoo, että Niskanen haluaa nyt kokeilla klassista "kilpailemalla kuntoon" - metodia, kun talviolympialaiset odottavat alle kahden kuukauden päässä.

– Josko se nyt alkaisi kulkemaan. Varmaan ovat valmentajan kanssa tulleet siihen tulokseen, että kilpaileminen olisi keino päästä parempaan kuntoon. Vaikka se tähän mennessä ei ole onnistunut. Uusi päivä kaiken muuttaa voi, Isometsä toteaa.

– Keski-Eurooppaan kun lähtee, niin sieltä saa valoa, mikä on tärkeää suomalaisen pimeyden keskelle. Siellä on hyvät ladut ja hyvät harjoitteluolosuhteet. Kyllähän se urheilijalla tahtoo olla sillä tavalla, että jokainen tsäänssi on mahdollisuus, kuten Matti Nykänen aikanaan sanoi, Isometsä runoilee lopuksi.