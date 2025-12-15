Maastohiihdon maailmancup on alkanut suomalaisittain poikkeuksellisesti, sillä yhtään palkintokorokesijaa ei ole vielä nähty. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä totesi Hiihtoniilot -ohjelmassa, että tilanne on harvinainen ja kiire saattaa tulla Milano-Cortinan talviolympialaisia ajatellen.
Lue myös: Johannes Kläbolle kovaa kritiikkiä – vertaus Iivo Niskaseen: "Pilkka osui omaan nilkkaan"
Lue myös: Norjalaistähti hylättiin maailmancupissa – ruotsalaishiihtäjältä suorat sanat: "Ei ensimmäinen kerta"
Maastohiihtokausi 2025-2026 on siinä mielessä erityinen, kun ensi keväänä on luvassa talviolympialaiset. Ennen viime olympiakisoja kaudella 2021-2022 suomalaisia oli nähty useaan otteeseen palkintokorokkeella. Suurin osa näistä oli voittoja. Nyt tilanne on kuitenkin toinen.
– Aika harvinaista on se, että kolmen viikonlopun jälkeen ennen Tour de Skitä ei ole ollut suomalaista hiihtäjää palkintopallilla maailmancupissa. Ihan lähelläkään ei olla oltu. Iivo (Niskanen) oli Rukalla kohtuullisen lähellä, mutta todella kaukana ollaan oltu kansainvälisestä kärjestä. Kauempana, kuin ollaan oltu aiemmin tähän aikaan vuodesta, Isometsä sanoi.