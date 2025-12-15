– Aika harvinaista on se, että kolmen viikonlopun jälkeen ennen Tour de Skitä ei ole ollut suomalaista hiihtäjää palkintopallilla maailmancupissa. Ihan lähelläkään ei olla oltu. Iivo ( Niskanen ) oli Rukalla kohtuullisen lähellä, mutta todella kaukana ollaan oltu kansainvälisestä kärjestä. Kauempana, kuin ollaan oltu aiemmin tähän aikaan vuodesta, Isometsä sanoi.

– Hyvin harvoin, jos koskaan käy sillä tavalla, että tulee joku urheilija, jolla on mennyt koko vuoden maailmancupissa huonosti ja yhtäkkiä ottaakin arvokisoissa mitalin. Ei se ole ollenkaan realistista. Kyllä sen vauhdin pitää olla siellä vähintään kuukautta ennen kisoja, jo lähellä maailman huippua, jos haluaa taistella mitaleista olympialaisissa. Se tarkoittaa sitä, että vähän tulee kiire, Isometsä summasi.