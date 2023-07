Nato-komentaja vertaa Ukrainan hyökkäystä Normandian maihinnousuun: Tästä syystä hitaus ei haittaa

Naton Bauerin mukaan Ukrainan vastahyökkäys on vaikea operaatio, koska Venäjä on linnoittanut ja miinoittanut syvät puolustusasemat. Britannian puolustusministeriö kirjoitti eilen eritoten panssarimiinojen olevan merkittävä este Ukrainalle.

Ukraina: Viime päivät "erityisen hedelmällisiä"

Amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tulkitsee Danilovin lausunnon siten, että Ukraina pyrkii säästämään omia joukkojaan samalla kun ne kuluttavat Venäjän armeijan taistelukykyä. Omien joukkojen säästelyn kääntöpuoli on hitaampi eteneminen, ISW katsoo.