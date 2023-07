Ukraina kaappasi Venäjältä tyhjiöpommeja tulittavan "paahtavan auringon" ja nimesi sen kuolleen komentajansa kunniaksi

Ukrainan mukaan video kuvattiin Itä-Ukrainan Luhanskin alueen Kreminnan kaupungin lähettyvillä. Yhdysvaltain rahoittaman Radio Free Europe -median mukaan video on kuvattu 7. päivä heinäkuuta.

Videolla näkyvän raketinheittimen lavetin kylkeen on kirjoitettu pataljoonan menehtyneen komentajan, Dmytro Kotsyubaylon , kunniaksi sanat ”Da Vinci”, joka oli hänen komentamansa joukko-osaston kutsumanimi.

Pataljoonan lempinimi on napattu melkoisella varmuudella tieteilijä ja taitelija Leonardo Da Vincilta , joka eli 1400–1500-luvuilla.

TOS-1A tulittaa tyhjiöpommeja

Lempinimeltään TOS-1 on "Buratino", joka on venäläinen versio Pinokkiosta. Lempinimi tulee järjestelmän suuresta nenämäisestä etuosasta. TOS-1A taas on saanut kutsumanimen "paahtava aurinko".