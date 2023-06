Pekka Toveri: Prigozhin olisi ehkä voinut vallata Moskovan – "Ammattitaitoa, jota Venäjän asevoimissa vähemmän näkee"

Kaikkia sopimuksen yksityiskohtia tuskin on paljastettu, mutta se tiedetään, että Prigozhin siirtyy Valko-Venäjälle, ainakin osa Wagnerista on jatkossa Venäjän puolustusministeriön komennossa ja sekä Wagner-sotilaat että -johtajat säästyvät kapinasyytteiltä.

"Ammattitaitoa, jota vähemmän näkee"

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan olemattoman oloinen vastarinta kertoo Venäjän sisäisen turvallisuuden heikkoudesta, mikä todennäköisesti johtui Prigozhinin teon yllätyksellisyydestä ja armeijan kärsimistä raskaista tappioista Ukrainassa.