ISW: Rotenbergit mainittu osana Putinin syrjäyttämistä suunnittelevaa Prigozhinin tukijajoukkoa – esillä myös mahdollinen seuraaja

Venäläisnationalistinen Itä-Ukrainan separatistijoukkojen entinen komentaja, sotabloggaaja Igor Girkinin mukaan jotkin tahot Venäjän presidentti Vladimir Putinin sisäpiiristä koettavat saada Putinia päättämään sotansa Ukrainassa, mikä johtaisi myös presidentin syrjäyttämiseen, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan.