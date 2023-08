Tutkija NY Timesille: Prigozhin sairastui päähenkilösyndroomaan – "Ja Venäjällä on vain yksi päähenkilö"

– Kun Venäjän armeija oli heikoimmillaan, hän tarjosi tärkeän reservin, jolla ostaa aikaa, sanoo New York Timesin mukaan yhdysvaltalaisen RAND Corporation -ajatushautomon vanhempi politiikan tutkija Dara Massicot .

"Prigozhin kehitti päähenkilösyndrooman"

– Prigozhin mielellään uskotteli, että hän oli ainoa asia, joka pelastaa Venäjän armeijan. Todellisuudessa he (Wagner-taistelijat) olivat eturintamassa, mutta he eivät olisi voineet tehdä mitä he tekivät ilman Venäjän puolustusministeriötä, Massicot sanoo NYT:lle.