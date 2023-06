Zelenskyin neuvonantaja: Prigozhin nöyryytti Putinia

Ukraina aloitti uusia hyökkäyksiä

Ukraina ilmoitti lauantai-iltana, että se on aloittanut useita uusia hyökkäyksiä venäläisiä joukkoja vastaan itärintamalla Donbasin alueella. Ukraina on myös saanut vallattua takaisin alueita miehittäjiltä, kertoi varapuolustusministeri Hanna Maljar, jonka mukaan edistystä on tapahtunut "joka suuntaan".